6 haftada kalıcı olarak 6 kilo vermek için işte sırlar!

Kilo verimlerinde en büyük sorun diyet süreci bittikten sonra geri kilo alımı olmasıdır. Kişiler, şok diyetler, hızlı sporlar uygulayarak çok kısa zamanda yüksek rakamlı kilolar vermektedir. Ancak sonrasında normal hayatlarına döndüklerinde verilen kilonun büyük bir yüzdesinin geri alındığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple öncelikle kalıcı kilo verebilmeniz için diyetisyenler tarafından şok diyetlerden kaçınılması önerilmektedir.

Son yıllarda sıkça duyduğumuz ‘Kişiye özel diyet’ tanımının asıl sebebi, kişilerde bulunan yandaş hastalıkların ve metabolizma hızlarının değişkenlik göstermesidir. Bir diyet sürecine başlamadan önce endokrin doktorundan randevu alıp kan tahlillerinizi yaptırmanız ve demir, vitamin gibi bünyenizde kilo vermenizi engelleyecek eksiklikler varsa takviye alarak bu açıkları kapatmanız tavsiye edilmektedir.

İkinci etap olarak vücudunuza uygun bir spor dalı seçerek haftada 3-4 gün günde 1 saat devamlılığı olacak şekilde hayatınıza sporu dahil etmeniz gerekmektedir. Her spor her kişi için işe yaramayabilir. Zamanla deneme yanılma yöntemiyle size uygun sporu bulmalısınız. Bu deneme sürecinde en önemlisi vazgeçmemeniz olacaktır.

Tüm bu aşamaları geçtikten sonra 6 haftada 6 kilo verebilmek için bir günü mutlaka 5 e bölmelisiniz. Öğünlerinizi kahvaltı, öğlen yemeği, ara öğün, akşam yemeği, kapanış olarak planlayabilirsiniz. 6 haftalık süreçte en azından 4 farklı liste uygulayarak vücudunuzu şaşırtmalısınız. Bir haftalık listeye alışan metabolizmanız ikinci hafta aynı listeye devam ederseniz kilo vermeyi durduracaktır. Öğünlerinizde protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz ancak sırf protein yiyerek beslenmemelisiniz. Vitamin alımı için sebze meyve ve vücudun yakacak besine ihtiyacı olmasından dolayı karbonhidrat tüketmeyi ihmal etmemelisiniz.

Kahvaltı öğününüzde eğer vaktiniz varsa mutlaka yumurta, mümkünse az yağlı lor peyniri 70-80 gram, yeşillikler, bir dilim tam tahıllı ekmek ve yağ tüketimi için ceviz tüketebilirsiniz. Eğer sabah erken kahvaltı sevmiyorsanız veya vaktiniz yoksa protein, karbonhidrat dengesini tutturmak için süt, badem, meyve, yulaf ezmesinden kendinize bir içecek hazırlayarak güne başlayabilirsiniz. Devamındaki öğünlerin öğlen ve akşam olanlarında mutlaka 100-120 gram kadar et, tavuk, balık seçeneklerinden biri tabağınızda olmalı. Yanında 4 yemek kaşığı sebze yemeği veya yeşilliklerden oluşan bir salata ana tabağınıza eşlik edebilir. Eğer vejeteryan beslenme sistemiyle besleniyorsanız içinde mercimek gibi protein bakımından zengin olan salatalar tüketebilirsiniz.

Ara öğünlerinizi metabolizmanızı hareketli tutacak şekilde seçebilirsiniz. Örneğin bir fincan sade kahve ve 30 gram leblebi tercih edebilirsiniz. Veya 300 ml ayran sizin enerjik kalmanızı sağlayacaktır.

Kapanışınızı yatmadan en az 2 saat önce yapmalısınız. Bu öğünü tamamen sakin geçirerek uykuya hazırlanmalısınız. Yeşil çay, 100-150 gram meyve, 1 paket probiyotikli yoğurt gibi seçeneklerden sadece birini tüketebilirsiniz.



