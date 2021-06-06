6 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu açıklandı mı? |Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde günlük olarak koronavirüs tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından her akşam açıklanacak vaka ve ölüm sayıları büyük bir merakla bekleniyor. Önceki gün açıklanan tabloda 92 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu yeni vaka sayısı 6 bin 126 oldu. Peki 6 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu açıklandı mı? Salgının ülkemizdeki son durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

6 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? | BÜGÜNKÜ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI KAÇ OLDU?

6 Haziran 2021 Pazar gününe ilişkin Koronavirüs Tablosu, verileri henüz Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.

KORONAVİRÜS (KOVİD-19) NEDİR?

Koronavirüs (Kovid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri ile gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Yeni tip koronavirüs hem hayvanları, hem de insanları etkileyebilen koronavirüs ailesinin bir türüdür. Geçmişe bakıldığında koronavirüs ailesinden bazı farklı virüslerin, (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi şiddetli görülen solunum hastalıklarına sebep olduğu görülmektedir.