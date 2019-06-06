6 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan Basını, Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerle ilgili haberlere ana sayfalarında yer ayırıyor. Washington Post, 6 Haziran 1944'te Müttefik Kuvvetler'in Almanya işgali altındaki Fransa'ya 132 bin askerle ayak bastığını hatırlatıyor ve Normandiya Çıkarması'nı, ’Bugünü mümkün kılan gün” olarak tanımlıyor. Gazete, çıkarmanın başladığı noktalardan biri olan İngiltere'nin güney kıyılarındaki liman kasabası Portsmouth'da dün düzenlenen törene dünya liderleriyle birlikte yaklaşık 300 İkinci Dünya Savaşı muharibinin de katıldığını yazıyor. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmalarında, yaşamını yitiren askerlerin yakınlarına gönderdikleri mektuplardan alıntılar yaptı. Liderler, Normandiya sahillerine yapılan çıkarmanın savaşın çehresini nasıl değiştirdiğini anlattı. Başkan Trump ise konuşmasında dönemin Amerika Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in çıkarmadan bir gece önce radyodan Amerikan kamuoyuna yaptığı seslenişte okuduğu duayı yineledi. İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth ise bundan 15 yıl önce, Normandiya Çıkarması'nın 60'ıncı yıldönümü kutlamalarına katıldığında birçoklarının bunun kendisinin Normandiya törenlerine son katılımı olduğunu düşündüğünü, ancak yanıldıklarını söyledi. Kraliçe İkinci Elizabeth, ”Savaş nesli, yani benim neslim, dirayetlidir. Tüm hür dünya adına muhariplere teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. 6 Haziran 1944'te Müttefik Kuvvetler'in 7 bin savaş gemisi, muhrip ve amfibi hücum çıkarma aracından oluşan donanma gücüyle Fransa'nın Normandiya sahillerindeki Alman mevzilerine saldırması, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunun başladığı gün olarak kabul ediliyor. Çıkarma günü en kanlı çatışmaların yaşandığı Ohama Sahili'nde en az 2 bin Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

New York Times ise Meksika'dan gelen heyetle Amerikalı yetkililerin Beyaz Saray'da yürüttükleri müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine Başkan Trump'ın Twitter'dan ”yeterince ilerleme kaydedilmedi” mesajı paylaştığını yazıyor. Gazete, bunun da Meksika'ya yönelik yüzde 5'lik gümrük tarifesi uygulamasının Pazartesi gününden itibaren devreye girebileceği anlamına geldiğini kaydediyor. Habere göre dün açıklanan veriler, Amerika'nın güney sınırından yapılan kaçak geçişlerin son yedi yılın en üst seviyesine tırmandığını, Trump'ın bu nedenle Meksika'ya karşı öfke içinde olduğunu gösteriyor. Trump, Avrupa turu sırasında, kaçak sınır geçişlerini durdurmadığı takdirde Meksika'ya uygulanacak gümrük tarifelerinin oranının kademeli olarak arttırılacağı açıklamasının bir blöf olmadığını vurguladı. Ancak Başkan, Meksika'nın gereken önlemleri alacağını düşündüğünü söyledi. Öte yandan Meksika heyeti, Beyaz Saray'da 90 dakika süren görüşmede, Guatemala sınırında konuşlandırdıkları asker sayısının arttırıldığını, organize suçla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre Meksika heyeti, samimi bir izlenim bıraktı. Ancak alınan önlemlerden tatmin olmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Meksika'ya ”üçüncü güvenli ülke anlaşması”nı kabul etmesi için baskı yapıyor. Meksika ise göçmenlere sığınma tanımasını gerektirecek bu anlaşmaya karşı çıkıyor.