Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu her hafta 3 defa gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde gerçekleştirilen bu çekiliş, akşam saatlerinde başlayacak. Peki 6 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

6 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



