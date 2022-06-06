Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu her hafta 3 defa gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde gerçekleştirilen bu çekiliş, akşam saatlerinde başlayacak. Peki 6 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
6 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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