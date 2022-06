On Numara çekilişi, haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları ise şans oyunu severlerin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Peki 6 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

6 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Haziran On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.