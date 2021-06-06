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6 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

06.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde gerçekleşen depremler, halen devam ediyor. Özellikle Oniki Adalar ve çevresinde gerçekleşen depremler uzun bir süredir devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre 6 Haziran tarihinde büyüklüğü 2’yi geçen bir deprem kaydedilmedi.

6 Haziran son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın açıkladığı listeye göre 6 Haziran tarihinde gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alırken, Marmara’da Çanakkale merkezli de bir deprem kaydedildi. Bunun dışında Erzurum, Manisa ve Elazığ’da küçük şiddetli depremler kaydedildi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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