6 ilde 240 milyon TL'lik, 'Siberağ-14' operasyonu! İçişleri Bakanı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-14' operasyonlarında, hesaplarında yaklaşık 240 Milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüphelinin yakalandığını ve 9'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!

Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak,

İnternet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak,

Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır