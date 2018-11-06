6 ilde 6 askere FETÖ gözaltısı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aktif görevde olan 5 astsubay ile ihraç edilmiş 1 tabip teğmen gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı'na mensup aktif görevde olan 5 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 tabip teğmen gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, incelenmek üzere çok sayıda adrese dijital materyallere el koydu.
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