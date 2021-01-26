6 ilde 70 avcıya idari işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yapılan denetimlerde, 70 avcıya idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde av koruma ve kollama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde av korumaya yönelik çeşitli denetimler yapıldı. Denetimlerde zaman zaman jandarma ekipleri de destek verdi. Ekipler tarafından yapılan bir haftalık av koruma ve kontrol faaliyetlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 393 Avcı kontrol edildi. Avcı denetimlerinde 70 avcıya idari işlem uygulanırken, yine denetimler kapsamında avcılardan elde edilen 16 adet tüfeğe ve yasa dışı hayvan avlamada kullanılan 9 adet ses cihazına el konuldu.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünce av kontrollerin 7/24 saat devam edileceği vurgulandı.

