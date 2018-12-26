6 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Yoğun kar yağışı sonrası, Gümüşhane, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çorum'un Sungurlu ilçesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi ve Aksaray'da eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova ilçesinde bugün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık Perşembe günü tatil etme kararı aldı.