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6 ilde FETÖ operasyonu: 10 muvazzafa gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 18:32 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'ndan olan 10 muvazzaf hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya, Adana, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1'i subay, 9'u astsubay olmak üzere 10 muvazzaf gözaltına alındı. Konya'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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