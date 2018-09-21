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6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Adıyaman, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Burdur ve Tokat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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