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6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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