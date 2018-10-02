HABER

6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese düzenlenen operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el koyuldu. FETÖ'nün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen 6 kişinin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
Çanakkale'de 35 kaçak yakalandıÇanakkale'de 35 kaçak yakalandı
4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.