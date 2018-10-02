HABER

6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese düzenlenen operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el koyuldu. FETÖ'nün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen 6 kişinin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savunduKastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.