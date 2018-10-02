6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese düzenlenen operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el koyuldu. FETÖ'nün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen 6 kişinin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.
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