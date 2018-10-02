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6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

MAHREM İMAM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ FETÖ'ye yönelik Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Osmaniye'de gözaltına alınan ve örgütün askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen şüpheli Kahramanmaraş'a getirildi.

6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)

MAHREM İMAM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
FETÖ'ye yönelik Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Osmaniye'de gözaltına alınan ve örgütün askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen şüpheli Kahramanmaraş'a getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ismi açıklanmayan mahrem imam, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)

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