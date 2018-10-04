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6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 5 avukat, 'mahrem polis yapılanması'na yönelik soruşturmada ise polislikten ihraç edilen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Gaziantep, Bursa, Siirt, İstanbul ve Ordu'da 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 5 avukat, 'mahrem polis yapılanması'na yönelik soruşturmada ise polislikten ihraç edilen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Gaziantep, Bursa, Siirt, İstanbul ve Ordu'da 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Tokat'ta ise örgütün 'mahrem polis yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, polislikten ihraç edilen 3 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 8 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi.

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