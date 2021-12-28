HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 İlde IŞİD Operasyonu: 16 Gözaltı

6 İlde IŞİD Operasyonu: 16 Gözaltı

28.12.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda IŞİD'e mali destek sağladığı şüphesiyle aranan 19 kişiden 16'sı gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Türkiye’de IŞİD’in mali kaynaklarına 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun “Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nca” düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, IŞİD’e mali kaynak sağlama suçlamasıyla aranan 19 şüpheliden 16’sı yakalandı, 3’ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Eş zamanlı operasyonun bugün sabah saatlerinde düzenlendiği iller Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, operasyonlarda “çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal” ele geçirildiği belirtildi.

IŞİD’in mali kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yürütüldüğü açıklanan operasyon, Tevhid Kitabevi’nin Bingöl şubesinin kapatılma kararına karşı çıkan bir grup protestocunun polisle çatışmasının ardından geldi.

IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerine destek sunduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verilen Tevhid Kitabevi’nin önünde toplanan kalabalık bir grup, Pazartesi akşam saatlerinde polis memurlarına taş ve sopalarla saldırmış, polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldıKontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gübre fiyatlarında indirim!

Gübre fiyatlarında indirim!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

11 belediye başkanından İBB açıklaması

11 belediye başkanından İBB açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.