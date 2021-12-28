6 İlde IŞİD Operasyonu: 16 Gözaltı

Türkiye’de IŞİD’in mali kaynaklarına 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun “Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nca” düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, IŞİD’e mali kaynak sağlama suçlamasıyla aranan 19 şüpheliden 16’sı yakalandı, 3’ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Eş zamanlı operasyonun bugün sabah saatlerinde düzenlendiği iller Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, operasyonlarda “çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal” ele geçirildiği belirtildi.

IŞİD’in mali kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yürütüldüğü açıklanan operasyon, Tevhid Kitabevi’nin Bingöl şubesinin kapatılma kararına karşı çıkan bir grup protestocunun polisle çatışmasının ardından geldi.

IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerine destek sunduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verilen Tevhid Kitabevi’nin önünde toplanan kalabalık bir grup, Pazartesi akşam saatlerinde polis memurlarına taş ve sopalarla saldırmış, polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

