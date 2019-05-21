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6 ilde kumarhanecilere operasyon; 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

KUMAR oynatarak vatandaşların zaaflarından faydalanıp kendilerine borçlandıran suç örgütüne İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA) KUMAR oynatarak vatandaşların zaaflarından faydalanıp kendilerine borçlandıran suç örgütüne İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haksız ekonomik çıkar sağladığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine talimat verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda M.B. liderliğindeki şüphelilerin örgüt faaliyeti olarak kumarhane işlettikleri tespit edildi. ZAAFTAN FAYDALANIP KUMARHANEYE ÇEKİYORLAR Şüphelilerin, kumar oynayan kişileri zaaflarından faydalanarak kumarhaneye getirttirdikleri belirlendi. Bu kişilerin önce para, menkul ve gayrimenkullerini kumar oynatarak aldıkları ve kendilerine zorla senet imzalattıklarını tespit edildi. ŞAFAK VAKTİ 6 İLDE BASKIN DÜZENLENDİ Sabah 05.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 av tüfeği fişeği, 1 rulet tekeri, çok sayıda poker pulu, 3 boş senet, çok sayıda tapu fotokopisi, kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu iki ayrı defter ele geçirildi. EMNİYETTE SORGULANACAKLAR Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak için Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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