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6 ilde operasyon: HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltında

09.10.2018 02:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

6 ilde operasyon: HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı'nca 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, Bakanlığın açıklamasına dayandırdığı haberinde, operasyonların amacını, "PKK ve KCK'nın ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi" olarak kaydetti.

Operasyonda, Batman'da aralarında HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç'un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muș'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Eski DEP Milletvekili Nizamettin Toğuç 2015'te 21 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Toğuç, DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın öldürüldüğü suikasten yaralı kurtulmuştu.

Güvenlik güçlerinin, son iki günde gerçekleşen operasyonlarda toplam 137 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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