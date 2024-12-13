6 ilde operasyon! 'Kasacılar' suç örgütü çökertildi

Muğla, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde faaliyet gösteren üç ayrı maden ocağından 2024 yılı Ağustos ve Ekim aylarında 52 milyon 410 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını çelik kasalardan çalan şüphelilere yönelik, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli hırsızlık’ soruşturması başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

‘Kasacılar’ organize suç örgütüne yönelik Muğla ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından Muğla merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 164 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği kartuşu, pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç, 12 bin 500 TL ve 4 bin dolar nakit para, 300 gram altın ele geçirildi.

24 OLAYIN SORUMLUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.’ ‘Kasacılar’ suç örgütünün Muğla, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Düzce ve Balıkesir illerinde 17 kasa hırsızlığı başta olmak üzere 24 olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır