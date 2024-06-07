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6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-3' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: '30 şüpheli yakalandı'

07.06.2024 17:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu ve İzmir merkezli 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-3' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: '30 şüpheli yakalandı'

Ordu merkezli 6 ilde, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-3" operasyonları düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, yurt dışına firar eden Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal'ın elebaşlığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

İl emniyet müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da "Kuyu-3" operasyonları düzenlendi.

Ordu, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da iş insanlarından tehdit ve silah zoruyla para istedikleri, taleplerini kabul etmeyenlere silahlı saldırı düzenledikleri, eğlence mekanlarını ele geçirmek için iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ise iş insanlarından tehditle para istedikleri, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarının oto galerilerine ve benzin istasyonlarına silahlı saldırı düzenledikleri belirlenen organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca, AK-47 otomatik tüfek ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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