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6 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı

6 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÖNCE SİYASİ HAK TANI, SONRA MECLİSE AL, SONRA GÖZALTINA AL vallahi manyak bunlar. Taraftarları dışında herkes herşeyin farkında
milletin gazını alan haberler çay var mı çay
Boş konuşun burda boş kendiniz konuşun yazın dinleyin okuyun..boş ..millet neyin farkın da biliyomusunuz boş konuşup yer doldurmaya calışanların..o kadar şehit verecez sizde burda sevinip nemalanacak kadar alçak vede boş sunuz..azınlıksınız öylede kalacaksınız..
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