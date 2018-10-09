6 ilde PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan ve 48 kişiye gözaltı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ve 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere toplam 49 şahıs gözaltına alınmıştır. Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 şahıs yakalanmıştır."
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