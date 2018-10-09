HABER

6 ilde PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan ve 48 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 02:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ve 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ve 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere toplam 49 şahıs gözaltına alınmıştır. Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 şahıs yakalanmıştır."

PARTNERRüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?Rüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?
Eşinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye üst sınırdan ceza istiyorEşinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye üst sınırdan ceza istiyor
Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralıKamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.