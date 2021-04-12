"6 İlde Yoğun Bakım Doluluk Oranı Yüzde 80'in Üzerinde"

Türkiye’nin dünyada en çok aşı yapan altıncı ülke olduğunu ifade eden Koca, 65 yaş üstü kişilerdeki vakaların 1 Ocak itibariyle toplam vakalara oranı yüzde 17,7’yken şimdi bu oranın aşılama sayesinde yüzde 8,2’ye düştüğünü belirtti. Ancak Koca, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 23,6’sının, tanımlandıkları halde aşılarını henüz yaptırmadığını kaydetti.

Yoğun bakım doluluk oranlarında dramatik bir durumun olmadığını ifade eden Koca, ancak eğer durum ağırlaşırsa ileri önlemlere başvurmak durumunda kalabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin salgındaki en zor günlerini geçirmekte olduğuna işaret eden Koca, yeni vakaların yüzde 85’inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu belirtti.

Corona virüsü bilim kurulunun toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Koca, nüfusun yüzde 80'inin çok yoğun risk faktörü olan illerde yaşadığını belirterek, “İki olumsuz faktör içindeyiz, birincisi yorgunluk ve ikincisi de mutasyon” dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının aşılamalarının erken dönemde başladığı için bu rakamları paylaştığını ifade eden Koca, “Aşının işe yaradığını görüyoruz” diyerek, tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırmada hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Koca, sağlık çalışanları arasında aşılama oranının ise yüzde 86 olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarındaki vakaların toplam vakalara oranının da 1 Ocak’ta yüzde 5,1 iken şimdi yüzde 1,37’ye kadar indiğini belirtti. Koca sağlık çalışanlarının da yüzde 14’nünün, tanımlandıkları halde aşılarını yaptırmadığını söyledi.

Koca, yeni önlemlere ilişkin olarak bilim kurulunun alternatifli ve kapsayıcı bir öneriler listesi hazırladığını ve bunları Salı günü yapılacak kabine toplantısında sunacaklarını açıkladı.

Tedbirler noktasında Ramazan ayınının önemli olduğunu ifade eden Koca, “Bulaşıcılıkta yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Kasım ayından farklı olarak mutant oranının dolayısıyla bulaşıcılığın çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi çok önemli” diye konuştu.

Koca, salgında İstanbul için dördüncü, Türkiye geneli içinse üçüncü zirvenin yaşandığını belirterek, şu anda sağlık alt yapısı açısından ciddi bir sorun olmadığını söyledi. Koca, “247 bin yatağımız içinde doluluk oranı yüzde 56.3. 47 bin yoğun bakım yatağımızdan 32 bini erişkin yoğun bakım yatağı. Bu yataklarda doluluk oranı yüzde 71.3” dedi. Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde, diğer bütün illerdeyse yüzde 80’in altında olduğunu söyledi.

Koca, Rus Sputnik aşısıyla ilgili sonuçlar tamamlanmadığı için alımının henüz yapılamadığını, Rusya Sağlık Bakanı’yla bir hafta içinde üç kez görüştüğünü belirtti.