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"6 İlde Yoğun Bakım Doluluk Oranı Yüzde 80'in Üzerinde"

12.04.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 6 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını söyledi. Koca, Türkiye'nin salgındaki en zor günlerini geçirdiğini, moral bozukluğu ve virüs varyantlarının karşılarındaki zorluklar olduğunu belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 6 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu söyledi.

Corona virüsü bilim kurulunun toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Koca, nüfusun yüzde 80'inin çok yoğun risk faktörü olan illerde yaşadığını belirterek, “İki olumsuz faktör içindeyiz, birincisi yorgunluk ve ikincisi de mutasyon” dedi.

Türkiye’nin salgındaki en zor günlerini geçirmekte olduğuna işaret eden Koca, yeni vakaların yüzde 85’inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu belirtti.

Yoğun bakım doluluk oranlarında dramatik bir durumun olmadığını ifade eden Koca, ancak eğer durum ağırlaşırsa ileri önlemlere başvurmak durumunda kalabileceklerini söyledi.

Koca, şimdiye kadar 18 milyondan fazla doz aşı yapıldığını, ikinci doz aşı olanların sayısının 7 milyon 500 bini bulduğunu bildirdi.

"65 yaş üstünün yüzde 23,6'sı, sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü tanımlandıkları halde aşı yaptırmadı"

Türkiye’nin dünyada en çok aşı yapan altıncı ülke olduğunu ifade eden Koca, 65 yaş üstü kişilerdeki vakaların 1 Ocak itibariyle toplam vakalara oranı yüzde 17,7’yken şimdi bu oranın aşılama sayesinde yüzde 8,2’ye düştüğünü belirtti. Ancak Koca, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 23,6’sının, tanımlandıkları halde aşılarını henüz yaptırmadığını kaydetti.

Koca, sağlık çalışanları arasında aşılama oranının ise yüzde 86 olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarındaki vakaların toplam vakalara oranının da 1 Ocak’ta yüzde 5,1 iken şimdi yüzde 1,37’ye kadar indiğini belirtti. Koca sağlık çalışanlarının da yüzde 14’nünün, tanımlandıkları halde aşılarını yaptırmadığını söyledi.

Koca, hastanede yatanların oranının da 65 yaş üstü kişilerde yüzde 57,4’ten yüzde 31’e, sağlık çalışanlarında da yüzde 1,3’ten yüzde 0,78’e indiğini açıkladı.

Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki 65 yaş üstü kişilerin oranının da yüzde 69,9’dan yüzde 48,4’e, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının oranının da yüzde 1,1’den yüzde 0,25’e indiği bilgisini verdi.

65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının aşılamalarının erken dönemde başladığı için bu rakamları paylaştığını ifade eden Koca, “Aşının işe yaradığını görüyoruz” diyerek, tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırmada hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

"Kabine toplantısında yeni öneriler sunacağız"

Koca, yeni önlemlere ilişkin olarak bilim kurulunun alternatifli ve kapsayıcı bir öneriler listesi hazırladığını ve bunları Salı günü yapılacak kabine toplantısında sunacaklarını açıkladı.

Tedbirler noktasında Ramazan ayınının önemli olduğunu ifade eden Koca, “Bulaşıcılıkta yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Kasım ayından farklı olarak mutant oranının dolayısıyla bulaşıcılığın çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi çok önemli” diye konuştu.

Koca, salgında İstanbul için dördüncü, Türkiye geneli içinse üçüncü zirvenin yaşandığını belirterek, şu anda sağlık alt yapısı açısından ciddi bir sorun olmadığını söyledi. Koca, “247 bin yatağımız içinde doluluk oranı yüzde 56.3. 47 bin yoğun bakım yatağımızdan 32 bini erişkin yoğun bakım yatağı. Bu yataklarda doluluk oranı yüzde 71.3” dedi. Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde, diğer bütün illerdeyse yüzde 80’in altında olduğunu söyledi.

Koca, Rus Sputnik aşısıyla ilgili sonuçlar tamamlanmadığı için alımının henüz yapılamadığını, Rusya Sağlık Bakanı’yla bir hafta içinde üç kez görüştüğünü belirtti.

Çin aşısı Sinovac’la da 100 milyon aşı için anlaşma yaptıklarını ancak gelen aşı miktarının 26 milyon dozu geçmediğini kaydeden Koca, gelecek haftalarda önemli sayıda Çin aşısının da geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Haziran ayı için 30 milyon doz BioNTech aşısı

BioNTech aşısı için de görüşmelerin sürdüğünü ve şu ana kadar 4,5 milyon aşının geldiğini ifade eden Koca, Haziran ayı için 30 milyon aşı alımı noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Koca, yerli aşıda da faz çalışmalarının sürdüğünü, bu anlamda Eylül ayında çalışması bitecek ilk aşıdan Ekim ve Kasım aylarında da başarılı sonuçların gelmesi durumunda üretime geçilebileceğini söyledi.

Fahrettin Koca, köy okulları ve ilkokul öğretmenlerinin aşılanması birkaç hafta içinde tamamlamayı planladıklarını da kaydetti.

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