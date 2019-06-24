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6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Haziran'da, Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 11'i, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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