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6 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 31 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

 - TELEFONLA aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

ŞANLIURFA, (DHA) - TELEFONLA aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüpheliden 31’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak suçlamalar yönelterek verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 36 cep telefonu, 45 sim kart, 39 bin lira para ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişileri 1 milyon 300 bin lira zarara uğrattıkları da tespit edildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u serbest bırakılırken, 31 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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