6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı

İSTANBUL (AA) - Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, ihtilaflara ve çatışmalara karşı en önemli aşının, toplum içindeki eğitimle sağlanabildiğini belirterek, "Okula gitmeyen her bir kız ve erkek çocuğu geleceğimiz için bir tehdit oluşturuyor. O nedenle her çocuğun mutlaka eğitim içinde yer almasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Halonen, en önemli hususlardan birinin eğitim olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhtilaflara ve çatışmalara karşı en önemli aşı toplum içindeki eğitimle sağlanabiliyor. Birleşmiş Milletler milenyum hedefleri kapsamında her bir kız ve erkek çocuğunu okula gönderme hedefinin mutlaka uygulanabilmesi gerekiyor. Karma eğitim olmasa bile mutlaka kızlar ve oğlanlar ayrı ayrı da olsa eğitim sürecine dahil edilmelidir. Lise ve üniversite eğitimi de bu eğitim sürecinin bir parça olmalıdır. Her kız ve erkek çocuğuna ulaşmak istedikleri, kendi beceri ve yetenekleri çerçevesinde gerçekçi bir hedef göstermek gerekir. Okula gitmeyen her bir kız ve erkek çocuğu geleceğimiz için bir tehdit oluşturuyor. O nedenle her çocuğun mutlaka eğitim içinde yer almasını sağlamamız gerekiyor."

Hayat boyunca çeşitli ortamlarda öğrenme sürecinin devam ettiğini, ancak dünyanın birçok ülkesinde eski tür eğitim anlayışının hala hakim olduğunu belirten Halonen, hayat boyu öğrenme süreçlerinin nasıl dengelendiğini ve farklı ülkelerde nasıl uygulandığını görmenin önemine işaret etti.