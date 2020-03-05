6 kameralı telefon gerçek oldu: Realme 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme Koronavirüs nedeniyle sadece internet üzerinden yayınladığı etkinliğinde Realme 6'yı tanıttı ancak sahnenin asıl sahibi Realme 6 Pro oldu. Realme, etkinlikte Realme 5 Pro'nun üzerine büyük geliştirmeler yaptığı akıllı telefonu Realme 6 Pro'yu tanıttı.

REALME 6 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 6 Pro'nun özellikleriyle başlayalım. Realme 6 Pro'nun özellikleri arasında Realme 6'ya nazaran Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci oldukça yeni bir işlemci ve ilk defa Realme 6 Pro'da kullanılıyor. Bu açıdan telefon yarışa rakiplerinin bir sıfır önde başlıyor. Buna ek olarak akıllı telefonun 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut. Realme 6 Pro'da 6,6 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızında Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Samsung Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi çift ön kamera deliğine sahip. Hal böyle olunca Realme'nin yeni akıllı telefonu yüzde 90.6'lık bir ekran kasa oranı da sunabiliyor.

Realme 6 Pro'nun kameraları ise Realme 6'ya göre oldukça güçlü. Zaten Realme 6 Pro'nun en çok öne çıkan özelliği de kameraları. Zira, Realme 6 Pro ikisi önde, dördü arkada olmak üzere toplamda 6 kameraya ev sahipliği yapıyor. Realme 6 Pro'nun arka tarafında f/1.8 diyafram değerine sahip 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 12 MP telefoto + 4 cm mesafeden makro çekim yapabilen bir makro kamera yer alıyor. Akıllı telefonun ana kamerası ile 20x hibrid zoom yapmak mümkün. Realme 6 Pro'nun ön tarafında ise 16 MP + 8 MP kamera kurulumu bulunuyor. Bu sayede yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflar çekilebiliyor.