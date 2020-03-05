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6 kameralı telefon gerçek oldu: Realme 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Realme Realme 6'yı tanıttığı etkinlikte Realme 6 Pro'yu da sahneye çıkardı. Özellikleri ile Realme 6'nın biraz üstünde yer alan cihaz, hem 8 kamerasıyla hem de tasarımıyla deyim yerindeyse Pro takısının hakkını veriyor. Peki Realme 6 Pro'nun özellikleri neler? Realme 6 Pro'nun fiyatı ne kadar?

6 kameralı telefon gerçek oldu: Realme 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme Koronavirüs nedeniyle sadece internet üzerinden yayınladığı etkinliğinde Realme 6'yı tanıttı ancak sahnenin asıl sahibi Realme 6 Pro oldu. Realme, etkinlikte Realme 5 Pro'nun üzerine büyük geliştirmeler yaptığı akıllı telefonu Realme 6 Pro'yu tanıttı.

REALME 6 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 6 Pro'nun özellikleriyle başlayalım. Realme 6 Pro'nun özellikleri arasında Realme 6'ya nazaran Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci oldukça yeni bir işlemci ve ilk defa Realme 6 Pro'da kullanılıyor. Bu açıdan telefon yarışa rakiplerinin bir sıfır önde başlıyor. Buna ek olarak akıllı telefonun 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut. Realme 6 Pro'da 6,6 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızında Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Samsung Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi çift ön kamera deliğine sahip. Hal böyle olunca Realme'nin yeni akıllı telefonu yüzde 90.6'lık bir ekran kasa oranı da sunabiliyor.

Realme 6 Pro(1)

Realme 6 Pro'nun kameraları ise Realme 6'ya göre oldukça güçlü. Zaten Realme 6 Pro'nun en çok öne çıkan özelliği de kameraları. Zira, Realme 6 Pro ikisi önde, dördü arkada olmak üzere toplamda 6 kameraya ev sahipliği yapıyor. Realme 6 Pro'nun arka tarafında f/1.8 diyafram değerine sahip 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 12 MP telefoto + 4 cm mesafeden makro çekim yapabilen bir makro kamera yer alıyor. Akıllı telefonun ana kamerası ile 20x hibrid zoom yapmak mümkün. Realme 6 Pro'nun ön tarafında ise 16 MP + 8 MP kamera kurulumu bulunuyor. Bu sayede yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflar çekilebiliyor.

realme 6 Pro

REALME 6 PRO FİYATI

Parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alan Realme 6 Pro, tüm gücünü ise 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Realme 6'nın fiyatı ise gayet makul. Akıllı telefon 232 dolardan (yaklaşık 1415 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Realme 6 Pro Teknik Özellikler

6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran (90 Hz yenileme hızına sahip)
Snapdragon 720G
6GB/8GB RAM
64GB/128GB dahili depolama alanı
64 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 12 MP telefoto + 4 cm makro kamera (20x hibrid zoom destekli)
16 MP + 8 MP ön kamera
30W hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya
L1 + L5 çift frekans GPS desteği
Android 10
Realme UI

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