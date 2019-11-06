6 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, kısa süre önce azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade veren Başkan Trump'ın yakın müttefiklerinden Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'ın bu hafta ifadesini değiştirdiğini yazıyor. Gazete, böylelikle, Sondland'ın askeri yardımın Ukrayna'nın Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açması koşuluna bağlı olduğunu ilk kez kabul ettiğini bildiriyor. Sondland tarafından dün yapılan dört sayfalık açıklama, Ukrayna'ya yapılacak yardımın herhangi bir şarta bağlı olduğunu hiç düşünmediği şeklinde geçen ay Kongre'de verdiği ifadeyle taban tabana zıt nitelikte. Sondland, azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi komisyonlarının dün kamuoyuna sunduğu değiştirilmiş ifadesinde, ”Ukrayna'nın haftalar boyunca üzerinde konuştuğumuz yolsuzlukla mücadele açıklamasını yapmadan önce Amerikan yardımının önünün açılmayacağını söyledim,” şeklinde sözlere yer verdi. Gazeteye göre bu açıklama, Sondland'ı, daha önce verdiği ifadede Kongre'yi kasten yanılttığı şeklinde suçlamalarla karşı karşıya kalmaktan korumaya yönelik. Sondland, bir önceki ifadesinde sık sık azil soruşturması kapsamında masaya yatırılan olaylar hakkındaki kilit ayrıntıları hatırlamadığını kaydetmişti. Sondland'ın yaptığı ifade değişikliği, Demokratlar'ın eline, Trump aleyhindeki görevi istismar etme suçlamaları kapsamında değerli bir kanıt vermiş oldu.

Washington Post ise dün bazı eyaletlerde yapılan özel yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin elde ettiği kazanımlara yer veriyor. Gazete, Demokrat Parti'nin başkent Washington'un güneyindeki Virginia eyaletinde hem Eyalet Senatosu'nda hem de Delegeler Meclisi'nde elde ettiği sandalyelerle çoğunluğu ele geçirdiğini kaydediyor. Demokrat Partili Ralph Northam'ın valisi olduğu Virginia eyaleti böylelikle 26 yıl aradan sonra ilk kez tamamen Demokrat Parti kontrolüne geçmiş oldu. 2020 başkanlık seçimleri açısından da kritik önem taşıyan özel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısının beklenenin çok üzerinde olmasıysa dikkat çekici. Demokratlar'ın Virginia'daki zaferinde silah kontrolü, kadın hakları ve temiz enerji gibi konuları öne çıkaran ulusal çaplı çıkar grupları ve Demokrat Partili kuruluşların özellikle banliyölerde Kongre seçimleri seviyesinde para ve kaynak akıtmasının etkisi büyük oldu. Gazete, Virginia'daki yeni Demokrat Partili çoğunluğun geçmişe göre daha liberal olduğunun altını çiziyor. Eyalet meclisinde uzun yıllar çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin mağlubiyetinde rol oynayan en büyük etkense kendilerini Başkan Trump'tan ayrı tutmayı ve silah kontrolü konusunda ılımlı bir yaklaşım benimsemeyi başaramamış olmaları.