6 katlı apartmanda baz istasyonu yangını

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi.

Utku Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda, saat 12.30 sıralarında patlama sesiyle birlikke yangın çıktı. Patlama sesini duyan, ardından yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, kısa süreli panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 30 dakikalık bir çaba sonucunda söndürürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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