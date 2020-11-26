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6 katlı binada sıkışan doğalgaz bomba gibi patladı

26.11.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde doğalgaz hattı, sıkışma sonucu bomba gibi patladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde doğalgaz hattı, sıkışma sonucu bomba gibi patladı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki, Mevlüt Güngör isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı evin mutfak kısmındaki doğalgaz hattı sıkışma sonucunda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisi ile evin pencereleri çerçeveleri ile birlikte yerinden sökülerek aşağı düştü. Olay sırasında evde bulunan Güngör, yaralanmadan dışarı çıktı. Patlaması sırasında binada yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşayarak sokağa döküldü.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde patlama sonucunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patama nedeni ile can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Patlamanın etkisi ile evin patlayan camları, park halindeki araçların üzerine düştü.

“Deprem oldu zannettik”
Patlamanın meydana geldiği binada yaşayan Şaban Şengül, büyük panik yaşadığını ifade ederek, “Bomba patlar gibi patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Bir baktık ki arka balkondan pencereler olduğu gibi aşağı inmiş. Meğer doğalgaz patlamış. Bizim evde hiçbir hasar yok. Üst kat savaş alanına dönmüş. Deprem oldu, ev çökecek zannettik. Patlama oldu, sonra ses kesildi. Resmen bomba patlamış gibi bir ses oldu. Biz dışarı kaçtık. Ekipler şu an müdahale ediyor” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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