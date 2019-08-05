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6 katlı binadaki yangından Irmak bebeği kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, 6 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 6 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken itfaiye eri, dumandan etkilenen 3,5 aylık Irmak bebeği kurtarıp, bağladığı oksijen tüpüyle ambulansa taşıdı.

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan 6 katlı Umut Apartmanı'nın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı sırada, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında dumanlar, binayı sardı. Üst katta oturanlar, panikle dışarı çıkmaya çalışırken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, üst katlara sıçramadan, kısa sürede söndürüldü. 4'üncü kattaki dairesinde baygınlık geçiren anneye, sağlık ekiplerince müdahale edilirken, dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği Irmak'a ise itfaiye eri oksijen verdi. İtfaiye eri, Irmak bebeği kucağına alarak, dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri de oksijen tüpünü tutarak, çalışma arkadaşının kucağındaki bebeğe oksijen verilmesinde yardımcı oldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Irmak Erhal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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