6 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı

Erzurum’da 6 katlı binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saatlerce söndürülemeyen yangında binanın çatısı kül oldu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Alevler bir anda binanın üst kısmının tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken binanın üst katı ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.