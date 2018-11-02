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6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 07:47 | Son Güncelleme

 SAMSUN’da 6 katlı bir binada yangın çıktı.

6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı

Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) - SAMSUN’da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında apartmanın altıncı katı ve çatısı alev alev yandı. Binada oturanlar itfaiye anonsu ile dışarı çıkarıldı.
İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi 795'inci sokakta bulunan 6 katlı apartmanda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı ve altıncı kattaki daireleri saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bu sırada bina sakinleri korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anons yaparak binayı tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
FOTOĞRAFLI

6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı6 katlı binanın son katı ve çatısı alev alev yandı

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