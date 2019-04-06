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6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın 6. katında bulunan evinin penceresinden apartman boşluğunda düşen 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa B. (38), gece saatlerinde 8 katlı apartmanın 6. katında bulunan evinin penceresinden henüz öğrenilemeyen bir şekilde apartman boşluğuna düştü. 3. katta bulunan beton zemine düşen Mustafa B. hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde apartman boşluğundaki cesedi gören komşuları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman boşluğuna ulaşan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Mustafa B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulan komşuları gece saatlerinde bir ses duyduklarını ifade etti. Yapılan incelemeler sonrasında Mustafa B.'nin cesedi düştüğü yerden çıkartılarak otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli ölüm

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