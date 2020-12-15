HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

15.12.2020 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir apartmanının altıncı katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki Z.A., hayatını kaybetti.Olay İnebolu Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir apartmanının altıncı katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki Z.A., hayatını kaybetti.
Olay İnebolu Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Z.A. kız çocuğu, 6. katta bulunan evinin penceresinden beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrasında, Z.A.’nın cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.’nın ailesi ise olayına ardından sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!
11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

Korkunç olay! Gözleri görmeyen eşeğe böyle işkence etti

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları uyguladı? ABD’nin Türkiye yaptırımı nedir? Yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkiler? CAATSA yaptırımları nedir?

ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı verilecek!

Koronavirüsü yenen Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.