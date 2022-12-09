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6. kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Tutuklu koca: Onu öldürmem için hiçbir sebep yoktu

09.12.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Gamze Yağlıoğlu'nun (30) cinayet şüphelisi tutuklu eşi Alper Yağlıoğlu'nun (29) yargılanmasına başlanıldı. Tutuklu koca suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Bir yıldır hapiste olduğunu belirten tutuklu koca, "Gamze ile 12 yıldır birlikteydik ve öldürmem için hiçbir gerekçe yoktu" ifadelerini kullandı.

6. kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Tutuklu koca: Onu öldürmem için hiçbir sebep yoktu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde 24 Kasım 2021 tarihinde, oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA’sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52’de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

DD

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu'nun, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına başlanıldı. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Alper Yağlıoğlu ile avukatları ve Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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"BU SUÇLAMALARDAN UTANIYORUM"

Savunmasına eşinin kaybından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek başlayan Alper Yağlıoğlu, cinayet suçlamalarını reddetti. Asla yapmayacağı bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını belirten Alper Yağlıoğlu, "Acımı yaşamayı düşünürken bu suçlamayla karşılaştım. Gamze ile 12 yıldır birlikteydik ve öldürmem için hiçbir gerekçe yoktu. Bu suçlamalardan dolayı utanıyorum. Akşam aramızda tartışma çıktı. Gamze evden ayrılmak için hamle yaptı. Ben, ona ‘Bu sefer sen kalıyorsun. Ben gideceğim’ dedim. Daha sonra balkondaki çöpü alıp evden çıktım. Ayakkabılarımı giymeden önceye odaya baktığımda Gamze yatağında uzanıyordu. Daha sonra ben evden çıktım. Kısa süre sonra geri döndüm. Eve girdiğimde ışıklar açıktı. Hiç kullanmadığımız balkonun kapısı da açıktı. Bütün odalara baktım. Gamze evde yoktu. Balkondan aşağıya baktığımda birinin oturur vaziyette sadece bacaklarını görüyordum. Gamze olabileceğini düşünerek aşağıya indiğimde yerde yatanın Gamze olduğunu gördüm. Hemen 112’yi arayarak yardım istedim. 1 yıldır içerideyim. Ben içeride, ailem dışarıda çok acı çektik. Eşimin mezarına gitmek istiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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"OLAY GÜNÜ 26 DAKİKA GÖRÜŞTÜK"

Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç ise kızının olay günü neşe dolu olduğunu söyledi. Kıraç, "Olay günü kendisiyle telefonda 26 dakika görüştük. Hafta sonu için kahvaltıya çağırdım. Kızımın hayalleri ve hedefleri vardı. İki ailenin gözbebekleriydiler. Kızım benim dünyamdı" diye konuştu.

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TAHLİYESİNİ TALEP ETTİLER

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Mahkeme 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.

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cinayet Alanya

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