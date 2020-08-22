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  4. 6 kez soyuldu! Hırsızlar son olarak sadaka kutusunu çaldı

6 kez soyuldu! Hırsızlar son olarak sadaka kutusunu çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Bursa'da bir marketi mesken tutan hırsızlar, 6 kez meyve çaldı. Son olarak markette duran sadaka kutusuna göz diken hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

6 kez soyuldu! Hırsızlar son olarak sadaka kutusunu çaldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftada her gece kapının önünde duran karpuz, kayısı ve üzümleri çalan hırsızlar bu seferde gündüz vakti sadaka kutusunu çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, hırsızın market sahibinden bir şey istediği sırada sadaka kutusunu alıp gömleğinin içine sakladığı, market sahibinin durumumu fark etmesi üzerine kaçıp gittiği görülüyor. Diğer görüntülerde ise, bir kişinin gece geç saatlerde gelerek önce etrafı kolaçan etmesi ve kapının önünde duran kayısı dolu kasayı çalması görülüyor.

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'ARTIK BU DURUMDAN BIKTIK'

Hırsızlıklardan bıktıklarını dile getiren market sahibi Yakup S, "Babam kasada durduğu sırada bir kişi siparişte bulunuyor. Daha sonra o kişi kasanın yanında duran sadaka kutusunu alıp gömleğinin içine saklıyor. Babam durumu fark edince hemen koşarak gidiyor. Yine aynı kişi ve başkaları her gece düzenli olarak gelip kapının önünde bulunan manavdan, kayısı, üzüm ve karpuzları çalarak gidiyor. Biz artık bu durumdan bıktık. Polise şikayette bulunduk. Gelip incelemelerde bulundular. Bir an önce bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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Polis, güvenlik kamerasından kimliğini teşhis ettiği şüphelileri arıyor.

Kaynak: İHA

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