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6 kişi doğalgazdan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay sabah saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan S.K. sabah uyandığında gaz kokusunu hissetti. Kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı durumda olduğunu görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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