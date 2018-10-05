6 kişi engelli kadına tecavüz etti

Bağcılar, Fevzi Çakmak mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bir arkadaşlarının düğününden çıktıktan sonra bir marketten aldıkları biraları sokakta içmeye başlayan 6 kişi, bu sırada balkondan çarşaf silkeleyen bir kadın gördü. Kadınına önce el kol hareketleri yaparak irtibat kurmaya çalışan 6 şüpheli daha sonra onun bulunduğu apartmana girmek için tüm zilleri rastgele çaldı. Apartmana girdikten sonra kapıları çalarak kadının bulunduğu daireyi tespit etmeye çalışan şüphelilerden ikisinin yüzde 70 zihinsel engelli kadının bulunduğu daireyi tespit ettiği belirlendi. Zili çalarak kadına kapıyı açtıran şüphelilerden Y.C.(24), ile M.D.(27)'nin içeri girdikten sonra talihsiz kadına cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

KADININ DAİRESİNİ BULAMAYAN 4 ŞÜPHELİ APARTMANDAN KAÇTI

Bu arada diğer şüpheli 4 kişinin kadının kaldığı daireyi bulamadıkları, diğer komşuların soruları üzerine "Yanlış gelmişiz" diyerek binadan ayrıldıkları öğrenildi.

ENGELLİ KADIN OLAYI KIZKARDEŞİNE ANLATTI