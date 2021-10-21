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6 kişi "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı

21.10.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

6 kişi "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı

Şüphelilerden 4'ü Rusya 2'si Ukrayna vatandaşı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasına yönelik soruşturması kapsamında 8 Ekim'de İstanbul merkezli operasyonda 4 Rusya Federasyonu ve 2 Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 328. maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, yabancı uyruklu 6 şüphelinin de aynı suçtan tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin, Türkiye'deki Çeçen muhalif kişilere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve bu yönde silah temin edip planlamaya giriştikleri öne sürülüyor.

DW / EC, DA

©Deutsche Welle Türkçe

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