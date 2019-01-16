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6 kişi soba dumanından zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.  Akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayfer Aladağ ve Ayşe Çetin, Sinanpaşa Mahallesi'nde Aleyna Ayhan ve Hüseyin Kopul, Levent Mahallesi'nde ise Begüm ve Burak Selimoğlu yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayfer Aladağ ve Ayşe Çetin, Sinanpaşa Mahallesi'nde Aleyna Ayhan ve Hüseyin Kopul, Levent Mahallesi'nde ise Begüm ve Burak Selimoğlu yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. 6 kişinin yapılan ilk tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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