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6 kişilik aile yangından son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında 6 kişilik aile son anda kurtuldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında 6 kişilik aile son anda kurtuldu.

Yığılca ilçesi Karakaş köyünde İbrahim İrken'e ait 2 katlı kagir evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden anne Durcan İrken, kayınvalidesi Fatma İrken'e uyandırarak yangını haber verdikten sonra çocukları Mehmet, Muhammet, Mert ve Fatma Şura İrken'i alarak evden çıktı.

Alevlerin büyümesiyle evde kalan kayınvalide Fatma İrken ise komşuların yardımıyla camdan atlayarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Durcan İrken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dışarıda ışık niye yanıyor ki dedim. Kapıyı açtım baktım yanıyoruz. Kaynanamı kaldırdım yangın var diye. Çocukları kucağıma aldım dışarı çıkardım. Evde 6 kişi vardık." diye konuştu.

Yangında yaralanan kayınvalide Fatma İrken ise "Odalar tutuşmuş. Gelin geldi beni kaldırdı. Ateş benim yanıma da gelince camdan komşular beni aldı." dedi.

Karakaş köyü muhtarı Muhammed Göktepe, "Sağ olsun köylülerimiz elinden geleni yaptı. Şükürler olsun Allah'a can kaybı olmadı. O yüzden seviniyoruz. Kaymakamımız da geldi elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Bizler de köy halkı olarak bu kış gününde yeni bir ev yapılana kadar elimizden gelen desteği göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Komşulardan Mehmet Kılıç da yanan evin hemen yanında oturduklarını anlatarak, "Fatma abla seslendi. Baktım ki ev yanıyor. iki odada insan var. Çocukları gönderdim camiden anons yaptırdım. El birliği ile müdahale ettik. Çok şükür can kaybı yok." diye konuştu.

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