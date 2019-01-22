6 kişilik aile yangından son anda kurtuldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında 6 kişilik aile son anda kurtuldu.

Yığılca ilçesi Karakaş köyünde İbrahim İrken'e ait 2 katlı kagir evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden anne Durcan İrken, kayınvalidesi Fatma İrken'e uyandırarak yangını haber verdikten sonra çocukları Mehmet, Muhammet, Mert ve Fatma Şura İrken'i alarak evden çıktı.

Alevlerin büyümesiyle evde kalan kayınvalide Fatma İrken ise komşuların yardımıyla camdan atlayarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Durcan İrken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dışarıda ışık niye yanıyor ki dedim. Kapıyı açtım baktım yanıyoruz. Kaynanamı kaldırdım yangın var diye. Çocukları kucağıma aldım dışarı çıkardım. Evde 6 kişi vardık." diye konuştu.

Yangında yaralanan kayınvalide Fatma İrken ise "Odalar tutuşmuş. Gelin geldi beni kaldırdı. Ateş benim yanıma da gelince camdan komşular beni aldı." dedi.