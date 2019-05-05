6 kişilik mahallede bahar şenliği düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'221§nde ilk kez bahar şenliği düzenlendi.

Ödemiş Ticaret Odası

Başkanı Rıfat Eriş, AA muhabirine yaptığı

açıklamada, Lübbey'de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eski yıllarda kış aylarında, mahallede ailelerin oturduğunu belirten Eriş, "Daha sonra köylülerin, rakımı biraz daha yüksek Çamyayla Mahallesi'ne taşınmalarıyla burada 6 kişi yaşamaya başlamış. Tabii ki buradaki evler zamanla

yıkılmış ancak evlerin 48'i tescillenmiş durumda, bu sayısının 52’ye çıkma durumu var. Evlerin tekrardan aslına

uygun bir şekilde restore edilip köylülere tahsis edilmesi söz konusu. Lübbey halkının da buraya dönme arzuları var. Bizim amacımız buranın eski yıllarda olduğu gibi bir konuma gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Bahar şenliği kapsamında resim sergisi açan Mehmet Güler, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Lübbey'de yaşayanların mahalleye dönmesini ümit ettiğini söyledi.

Daha önce Lübbey'de ikamet eden Hamide Özmen de evlerin restore edilerek eski günlere dönmesini beklediklerini kaydetti.

Şenlik kapsamında Ege Gösteri Sanatları Tiyatro

ekibi, "Gördesli Makbule" oyununu sergiledi. Defne Halk Oyunları ekibinin de gösteri sunduğu şenlikte, resim sergileri ve el işi stantları açıldı.

