HABER
  4. 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar

6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Ağustos 2019’da yaşanmıştı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitmiş, yaklaşık 3 ay baba evinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek kayınpederine, eşini almak istediğini bildirmişti. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenlemiş, olayda 6 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, A.P., Ş.P., C.P., F.P., C.P. isimli şahıslar Silvan’da jandarma ekipleri tarafından, H.P. isimli şahıs Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine neticesinde Niğde’de yakalandı.
Dün mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.P., Ş.P., C.P. ve F.P. ile Niğde’de yakalanan H.P. tutuklanırken, C.P. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuKırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
Üniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandıÜniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta faciadan dönüldü

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Sedanur Güzel cinayetinde karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.