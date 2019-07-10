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6 kişinin öldüğü feci kazada yaralı sayısı 20’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde otobüs ve panelvan minibüsün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ünün kimlikleri tespit edilirken, Manisa Valiliği kazada yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 20 olduğunu açıkladı.Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde, Köprübaşı istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan 45 LE 989 plakalı minibüs ile Salihli’den Köprübaşı istikametine doğru gitmekte olan 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde otobüs ve panelvan minibüsün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ünün kimlikleri tespit edilirken, Manisa Valiliği kazada yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 20 olduğunu açıkladı.

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde, Köprübaşı istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan 45 LE 989 plakalı minibüs ile Salihli’den Köprübaşı istikametine doğru gitmekte olan 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Panelvan minibüsün arkasından gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü. Panelvan minibüs içinde bulunan ve Gökçeköy Mahallesi’nde bir çiftlikte çalışan 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan 20 kişi ise yaralandı. Kazaya karışan otomobilde ise yaralanan veya ölen olmadı. Kazada ölen 6 kişiden 4’ün isimlerinin panelvan sürücüsü Mehmet Yanar, Çınar Baysak, Ahmet Yuva ve Erol Kılıç olarak açıklandı. Diğer iki kişinin kimliklerine ise ulaşılmaya çalışılıyor.

Kazanın hemen ardından bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen kayıt ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Valilik yaralı sayısını 20 olarak açıkladı
Öte yandan Manisa Valiliği kazayla ilgili bir yazılı açıklama yaparak yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 20 olarak tespit edildiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “10 Temmuz 2019 günü Salihli istikametinden Köprübaşı istikametine giden bir otobüs ile Köprübaşı istikametinden Salihli istikametine giden panelvanın çarpışması sonucu kaza meydana gelmiştir. Panelvanla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, panelvanda bulunan 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Otobüste bulunan şu ana kadar tespit edilen 20 kişi de yaralanmış ve çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilmiş olup, diğerlerinin tedavisi ise devam etmektedir. Yaralılar içerisinde hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca kamyonetin arkasından gelen bir otomobil de kazaya karışmış ancak otomobilde ölü yada yaralı bulunmamaktadır. Kaza sonucu vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz.”

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