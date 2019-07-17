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6 kişinin öldüğü kazanın şoförü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde 6 kişinin öldüğü 5 kişinin de yarandığı trafik kazasında araç sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.14 Temmuz günü ilçeye bağlı Ericek köyünde Mustafa Ay, yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı.

6 kişinin öldüğü kazanın şoförü tutuklandı

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde 6 kişinin öldüğü 5 kişinin de yarandığı trafik kazasında araç sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Temmuz günü ilçeye bağlı Ericek köyünde Mustafa Ay, yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte 5 kişide yaralı olarak kurtuldu.
Hastanede tedavi altına alınan ve durumu iyi olan sürücü Mustafa Ay, Jandarma’da yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Öte yandan kazada tutuklanan sürücü Ay’ın 3 aylık eşi Endonezyalı Rina Stivwati Ay’da hayatını kaybetmişti.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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