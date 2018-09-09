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6 kişinin öldüğü otobüs kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, dün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, memleketlerine gönderildi.

6 kişinin öldüğü otobüs kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, dün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, memleketlerine gönderildi. Otobüs şoförü Mahmut Tuşgul'un ise ifadesinde "Bir TIR, beni sollarken sıkıştırmaya başladı. Ben de direksiyon hakimiyetini kaybettim, şarampole indim" dediği öğrenildi.
Kaza, dün 04.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Cuma günü saat 19.00'da İstanbul'dan hareket ettiği, 46 yolcusuyla Gaziantep'e gittiği öğrenilen Mahmut Tuşgul yönetimindeki Seç turizme ait yolcu otobüsü, Ortaköy kavşağında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık görevlileri, AFAD ekipleriyle birlikte otobüsten çıkardıkları 45 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'i, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı otobüs şoförü Mahmut Tuşgul ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
TIR SIKIŞTIRMIŞ
Mahmut Tuşgul'un, jandarmada verdiği ifadesinde, "Bir TIR, otobüsü sollarken, sıkıştırmaya başladı. Ben de direksiyon hakimiyetini kaybettim, şarampole indim" dediği öğrenildi. Tuşgul'un bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Otopsileri tamamlanan Ayşe Karataş, Şebnem Zehra Şen, Mustafa Oktay Öksüz, Hatice ve Kadir Güler çifti ile Azra Kahraman'ın (7) cenazeleri yakınları tarafından alınıp, memleketlerine gönderildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, bazı yaralıların da Gaziantep ve Konya'ya sevk edildiği belirtildi.

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6 kişinin öldüğü otobüs kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı6 kişinin öldüğü otobüs kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı

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