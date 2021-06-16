6 kişinin öldüğü sahte içki davasında yeni gelişme! Gözlerini kaybeden sanığa tahliye

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle ilgili Çorlu’dan Bursa’ya metil alkolü gönderen Muhammet Haksever, Bursa’da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayiinde sahte içki üretip burada satan Birkan Başak, Kökkoparan’dan aldıkları sahte içkiyi başka kişilere satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bahçeci adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Kentte geçen yıl aralık ayında içki içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mümin Ayyıldız, Kenan Çetinkaya ve Mehmet Süpürgeci hayatını kaybetti.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında ölen her bir kişi için ayrı ayrı ‘olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek’ suçundan cezalandırılması talebiyle 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı.

"ZEHİRLENİP GÖZLERİMİ KAYBETTİM"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Erhan Okumuşoğlu sattığı içkiyi kendisinin de tükettiğini, bu yüzden zehirlenip uzun süre hastanede kaldığını ve gözlerini kaybettiğini ifade ederek, "Boyacılık yapıyorum. Sahte alkol satmıyorum. 200 lira vererek 5 litre etil alkol aldım. Bu alkolü isteyen arkadaşlarıma da verdim. Satmadım, kimseye aracılık etmedim. Ben de kullandım ve zehirlendim. Uzun süre hastanede kaldım. Gözlerimi kaybettim, şu an görmüyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

"ÜZERİNDE ETİKET VARDI, İÇKİ YAPIP SATMADIM"

Sanık Uğur Kökkoparan ise savunmasında, "Sigorta işi yapıyorum. Askere gittim geldim. Sonra sosyal medyadan bir sayfa açarak etil alkol satışı yapmaya başladım. Daha sonra sosyal medyadan alkol satmanın yasak olduğunu öğrenince bu sayfayı kapattım ve alkol satışını tanıdıklar vasıtasıyla yapmaya devam ettim. Ben sadece etil alkol satıyordum. Bu alkolü Çorlu’dan Muhammet Haksever’den alıyordum. Kimseye "alkolü içki yapımında kullanın" demedim. Hatta bidonların üzerine "dezenfektan yapımında kullanılır" etiketi de yapıştırmıştım. İnsanların benden alkolü ne amaçla aldıklarını bilmiyordum. Sattığımız alkolden insanların zehirlendiğini bana Erhan söylemişti. Benim haberim yoktu. Haberim olduktan sonra da insanları alkol konusunda uyardım. Bu alkolü içki yapıp satmıyordum” ifadelerini kullandı.